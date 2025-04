Gute Voraussetzungen

Die Bedingungen seien gut, so Imholze. "Uns ist nicht zu kalt und nicht zu warm." Zwar sei es etwas trocken, da der Spargel aber tief wurzelt, erlebe das Frühlingsgemüse Trockenstress in der Regel erst bei einer langjährigen Dürreperiode. Der Kilopreis für die erste Sortierung sollte 16 Euro nicht überschreiten, so Imholze. "Wir wollen den Spargel ja auch verkaufen." Die traditionelle Erntezeit laufe bis etwa zum Johannistag am 24. Juni. Verkauft werde das Gemüse in erster Linie in Thüringen selbst.