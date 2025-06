Nicht nur der Meininger Bahnhof ist für die Kunst- und Kulturstadt kein attraktiver Willkommensort, der benachbarte Busbahnhof steht ihm in Sachen Negativ-Eindruck in nichts nach: Fahrwege mit Spurrinnen wie auf einem Geländeparcours, ausgefranste, niedrige Borde, die an vielen Stellen keinen barrierearmen Einstieg gewährleisten, ein festes Wartehäuschen mit Ekel-Charakter ... Doch all das soll bald Geschichte sein. Zum Fahrplanwechsel der Meininger Busbetriebs GmbH (MBB) am 10. August geht der Busbahnhof in den Ruhestand. Die Busse halten dann in der Lindenallee.