Start des Weltmeisters: Argentiniens Trainer Scaloni lässt Martínez-Einsatz offen

Kansas City - Argentiniens Fußball-Nationaltrainer Lionel Scaloni hat einen Einsatz von Stammtorwart Emiliano Martínez im Auftaktspiel des Titelverteidigers gegen Algerien offengelassen. "Ich habe den Spielern noch nicht gesagt, wer spielt. Wenn er sich so fühlt, wie in den vergangenen Tagen, wird er spielen. Aber wir müssen abwarten", sagte Scaloni mit Blick auf die Partie in Kansas City in der deutschen Nacht zum Mittwoch (3.00 Uhr MEZ).