Anrutschen mit Prominenz: Die gesamte Rennrodel-Nationalmannschaft hat am späten Montagnachmittag die Oberhofer Bahn eröffnet. Bei den drei Läufen stand der Trainingscharakter im Vordergrund, wenngleich der gebürtige Sonneberger und dreifache Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) der Schnellste war. Bei den Frauen ging der Sieg an Julia Taubitz aus der Oberhofer Trainingsgruppe von Andi Langenhan, bei den Doppeln ging der erste Lauf an den elffachen Weltmeister Toni Eggert und seinen Hintermann Florian Müller, die seit der vergangenen Saison zusammen auf einem Schlitten sitzen. Den zweiten Lauf holten sich die beiden Zella-Mehliser Hannes Orlamünder und Paul Gubitz.