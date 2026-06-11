Der frühere Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer pflichtete Ittrich im ZDF bei. "Der Schiri hat eigentlich einen sehr guten Blick. Wenn der Mexikaner direkt aufsteht - und das kann er, weil er hat ja überlebt - dann gibt der Schiedsrichter nicht Rot", sagte Kinhöfer. "In Realgeschwindigkeit und ohne die Schauspielerei des Gegners wäre es keine Rote Karte gewesen, auch wenn man es regeltechnisch vertreten kann."