Auch wenn das Finale dahoam gute acht Monate voraus eher wie ein kleines Licht am Ende eines langen Tunnels erscheint, so ist es doch in München allgegenwärtig. Und das nicht nur bei Neuer und Müller. Nationalspieler Joshua Kimmich erklärte zwar den direkten Einzug ins Achtelfinale, also einen Platz unter den ersten Acht im neuen Ligaformat mit 36 Teilnehmern, zum ersten Etappenziel. Aber auch der 29-Jährige bekannte: "Was gäbe es Schöneres, als im Mai 2025 in der Allianz Arena, im eigenen Stadion, beim Finale dabei zu sein."