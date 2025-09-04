Start der Jubiläums-Spielzeit: Buntes Theaterfest mit freiem Eintritt

Das Staatstheater Meiningen ist zurück aus der Sommerpause! Und das wird in guter Tradition auch in diesem Jahr gebührend gefeiert. Am kommenden Sonntag, 7. September, öffnet das Theater seine Türen für das Theaterfest. Um 10.50 Uhr begrüßt ein Bläserensemble der Meininger Hofkapelle mit einer Fanfare den Spielzeitauftakt – und das ist nur der Anfang für einen ganzen Tag voller Theater. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Nicht nur deshalb sollte man sich das Fest nicht entgehen lassen.