Buntes Theaterfest mit freiem Eintritt

Das Staatstheater Meiningen begrüßt die Jubiläums-Spielzeit mit einem großen Theaterfest am 7. September. Für Theaterfans ein Muss, für alle anderen eine Empfehlung.

 
Start der Jubiläums-Spielzeit: Buntes Theaterfest mit freiem Eintritt
Stimmungsvoll ging es 2024 zum Theaterfest zu – das dürfte auch für 2025 garantiert sein. Foto: Christina Iberl

Das Staatstheater Meiningen ist zurück aus der Sommerpause! Und das wird in guter Tradition auch in diesem Jahr gebührend gefeiert. Am kommenden Sonntag, 7. September, öffnet das Theater seine Türen für das Theaterfest. Um 10.50 Uhr begrüßt ein Bläserensemble der Meininger Hofkapelle mit einer Fanfare den Spielzeitauftakt – und das ist nur der Anfang für einen ganzen Tag voller Theater. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Nicht nur deshalb sollte man sich das Fest nicht entgehen lassen.

Spielzeit-Gala

Der Höhepunkt des Theaterfestes ist die Spielplan-Gala um 15 Uhr im Großen Haus, moderiert von Intendant Jens Neundorff von Enzberg und Schauspieldirektor Frank Behnke. Hier kann sich das Publikum Appetit holen auf die Festspielzeit 2025/2026 – Ausschnitte aus den kommenden Premieren inklusive.

E-Kutsche

Die Spielzeit 2025/2026 würdigt als Festspielzeit den 200. Geburtstag von „Theaterherzog“ Georg II. von Sachsen-Meiningen. Passend dazu kann das Publikum zum Theaterfest wie anno dazumal mit einer Kutsche fahren – allerdings einer hochmodernen, die gar keinen Pferde mehr braucht. Fahrten mit der E-Kutsche werden zwischen 11.15 Uhr und 13.30 Uhr angeboten.

Matinee

In der einführenden Matinee zu „Didone abbandonanta“ geben Regisseur Dietrich W. Hilsdorf und Dirigent Samuel Bächli gemeinsam mit Kostümbildner Christian Rinke und Dramaturg Bernhard F. Loges einen Einblick in ihre Arbeit an der außergewöhnlichen Wiederentdeckung der Barockoper von Domenico Sarro und Pietro Metastasio. Die Entstehung der Fassung für das Staatstheater Meiningen und die Probenarbeit werden hier beleuchtet, Monika Reinhard und Meili Li geben mit Arien aus der Oper einen ersten musikalischen Eindruck.

Neue Kollegen

Mit dem Start der neuen Spielzeit haben neue Solistinnen und Solisten am Staatstheater Meiningen begonnen. Ebenso Mitarbeiter, die zwar nicht auf der Bühne stehen, aber ganz intensiv an der künstlerischen Arbeit beteiligt sind. In der Gesprächsreihe „Auf dem Sofa“ (12.45 Uhr, 13.45 Uhr und 16.45 Uhr, Kammerspiele) stellen sie sich dem Publikum vor. Nicht neu am Staatstheater Meiningen, aber sehr hörenswert sind die „6 Hände am Klavier“ mit GMD Killian Farrell, Virginia Breitenstein, Noori Cho, Kens Lui, Roman David Rothenaicher, Omi Sahara und Christopher Važan um 17.45 Uhr in den Kammerspielen.

Theaterführungen

Das Staatstheater Meiningen aus einer anderen Perspektive kennenlernen: Möglich ist dies ab 11.30 Uhr bei mehreren Theaterführungen, mal speziell für Familien, mal in die Requisite, mal in die Schneiderei oder ganz klassisch im großen Überblick. Kostenlose Zählkarten für die Führungen (solange der Vorrat reicht) sind am Infopavillon an der Bernhardstraße erhältlich. Das Werkstattgebäude im Englischen Garten kann zwischen 11 und 15 Uhr besichtigt werden. Wer schon immer mal auf der Bühne stehen wollte, hat im Anschluss an die Spielplan-Gala im Großen Haus bei einer Bühnenbegehung die Möglichkeit dazu.

Noch viel mehr gibt es zu sehen

Freuen können sich die Besucher auch auf ein öffentliches Balletttraining des Landestheaters Eisenach, eine öffentliche Chorprobe des Opernchors und Workshops für Gesang und Sprecherziehung. Es gibt Walking-Acts vom Schauspielensemble und Puppentheater, einen Kaffeeklatsch mit Georg II. und Co., den beliebten Kostümfundus-Verkauf, zwei Aufführungen von „Kasper und die Zaubertür“, Ausschnitte aus „Hexe Hillary geht in die Oper“, eine Spielstraße mit Basteln und Kinderschminken, eine Luftballon Weitflug-Aktion und eine Tombola. Der Journalist und Autor Siggi Seuß liest um 15 Uhr in den Kammerspielen aus seinem Buch „Zeit der Wunder – Erinnerungen an die Jahre des Aufbruchs am Meininger Theater 1990 bis 2001“. Auf der Bühne vor dem Theater Band spielt die Band „The Beefees“ und am Abend gibt es eine Party mit DJ Axel Carle. Und keine Sorge: Die Auswahl an Speisen und Getränken ist wie immer groß!

Premiere „Der Karneval der Tiere“

Der Franzose Camille Saint-Saëns komponierte seinen fantasievollen „Karneval der Tiere“ 1886. Große und kleine, wilde und scheue Tiere sind Inhalt der Geschichte, die aus 14 kleinen Sätzen besteht, jeweils eingeleitet von einem Erzähler. Den Auftakt macht der Löwe mit seinem majestätischen Gebrüll – ganz wörtlich mit Pauken und Trompeten. In den weiteren Sätzen kommen unter anderem Elefanten, Schildkröten und Kängurus auf die akustische Bühne. Unter dem Dirigat von Studienleiterin Noori Cho ist die Originalfassung für die große Bühne mit zwei Flügeln und Orchester zu erleben. Das Konzert für Kinder ab 6 Jahren und Familien beginnt um 11.15 Uhr im Großen Haus.