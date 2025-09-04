Start der Jubiläums-Spielzeit: Buntes Theaterfest mit freiem Eintritt

Noch viel mehr gibt es zu sehen

Freuen können sich die Besucher auch auf ein öffentliches Balletttraining des Landestheaters Eisenach, eine öffentliche Chorprobe des Opernchors und Workshops für Gesang und Sprecherziehung. Es gibt Walking-Acts vom Schauspielensemble und Puppentheater, einen Kaffeeklatsch mit Georg II. und Co., den beliebten Kostümfundus-Verkauf, zwei Aufführungen von „Kasper und die Zaubertür“, Ausschnitte aus „Hexe Hillary geht in die Oper“, eine Spielstraße mit Basteln und Kinderschminken, eine Luftballon Weitflug-Aktion und eine Tombola. Der Journalist und Autor Siggi Seuß liest um 15 Uhr in den Kammerspielen aus seinem Buch „Zeit der Wunder – Erinnerungen an die Jahre des Aufbruchs am Meininger Theater 1990 bis 2001“. Auf der Bühne vor dem Theater Band spielt die Band „The Beefees“ und am Abend gibt es eine Party mit DJ Axel Carle. Und keine Sorge: Die Auswahl an Speisen und Getränken ist wie immer groß!