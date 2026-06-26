Es war ein harter Schlag für die Zella-Mehliser Bildungslandschaft, als im Januar vergangenen Jahres bekannt wurde, dass es vorerst keine elfte Klasse mehr im Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium geben wird. Es fehlte schlicht an Schülern. Doch es war auch eine Nachricht, die den Ausschlag gab, in eine ganz andere Richtung zu denken. Vertreter von Schulamt, Landkreis, Stadt und Schulleitung setzten sich damals zusammen, um eine Idee auf den Weg zu bringen: Die Gründung einer Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS).