"Ich war ganz jung damals. Der zweite Auftritt in Wolfsburg wird hoffentlich besser", sagte Kompany herzhaft lachend vor seiner Rückkehr nach Wolfsburg mit dem FC Bayern München zum Bundesligastart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). "Manchmal gibt es so Momente in einer Karriere, wichtig ist, dass man weitermacht", sagte der damals noch sehr unerfahrene Verteidiger, als er in der Pressekonferenz auf das damalige Spiel angesprochen wurde.