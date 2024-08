München - Der spektakuläre Auftaktsieg von Titelverteidiger Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga stachelt den FC Bayern München nur noch zusätzlich an für den neuen Meisterkampf. "Jetzt haben sie schon wieder den Dusel auf ihrer Seite", sagte Sportvorstand Max Eberl am Morgen nach dem tief in der Nachspielzeit erzielten Siegtor von Double-Gewinner Leverkusen beim 3:2 in Mönchengladbach.