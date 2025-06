Start am Markt Mehlis: CDU veranstaltet Fahrrad-Demo

Treffpunkt ist am Samstag,28. Juni, 10 Uhr, am ehemaligen Wochenmarkt am Markt Mehlis. Gefahren wird erneut die Strecke über die Peter-Haseney-Straße, zur B 62 nach Benshausen mit Wende im Kreisel und Rückkehr zum Ausgangspunkt. Dort bleibt noch Gelegenheit für einen lockeren Austausch und Gespräche zum Thema Radwege in Zella-Mehlis, so die stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende.