Der zweite Teil ist in den USA eigentlich für 2025 angekündigt - wenn sie das denn schaffe, wie Cher der "USA Today" sagte. "Ich mache immer alles in letzter Minute. Ich muss mich überwinden und dieser Prozess war schwierig. An manchen Tagen habe ich dem Verlag gesagt, dass ich eine Pause brauche, und dann haben die gesagt, dass sie es doch gestern brauchen. Aber das haben sie inzwischen aufgegeben."