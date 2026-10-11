Stars: US-Schauspieler Ben Affleck liefert sich Ballerspiel-Duelle

New York - Der US-Schauspieler Ben Affleck liefert sich in seiner Freizeit hitzige Ballerspiel-Duelle. Weil sein Sohn so gerne im Videospiel "Fortnite" unterwegs sei, habe er das auch angefangen, sagte Affleck (54) im Podcast "New Heights" der Football-Brüder Travis und Jason Kelce. Aber obwohl er schon einige Videospiel-Erfahrung habe, sei er dort sofort gescheitert und von den jungen Mitspielenden wüst beschimpft und gehänselt worden.