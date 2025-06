Am Abend wird es besonders heiß: Um 17 Uhr spielt die Band Shotgun Jones aus Marienberg. Danach folgt um 19.30 Uhr die Prämierung der schönsten US-Oldtimer, bevor um 20 Uhr die Eis Boys aus Grimma mit sattem Rock’n’Roll die Bühne betreten. Als besonderer Höhepunkt gilt der Überraschungsauftritt des Faschingsvereins Kuckuck Sonneberg um 21 Uhr – für gute Laune ist also garantiert gesorgt.