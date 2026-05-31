Starkregen und Sturmböen: Gewitter ziehen über Thüringen und Sachsen

In der Nacht zum Montag sei mehrstündiger Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 30 Litern pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. Gewitter, Starkregen und Sturmböen halten nach der Prognose bis Montagmorgen an. Tagsüber bestehe am Montag noch eine geringe Gewitterneigung in den zwei Bundesländern.