Starkregen und Sturmböen: Gewitter ziehen über Thüringen und Sachsen

In Thüringen und Sachsen drohen kräftige Gewitter. Punktuell erwartet der Deutsche Wetterdienst Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter.
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Nach Angaben des DWD besteht an folgenden Orten zwischen 11.00 und 12.00 Uhr die Gefahr vor starken Gewittern:
Die Wetterexperten erwarten Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, punktuell auch Unwetter mit bis zu bis 40 Litern pro Quadratmeter. Dazu kämen Hagel und Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde.
In der Nacht zum Montag sei mehrstündiger Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 30 Litern pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. Gewitter, Starkregen und Sturmböen halten nach der Prognose bis Montagmorgen an. Tagsüber bestehe am Montag noch eine geringe Gewitterneigung in den zwei Bundesländern.