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Starkregen und Sturmböen Gewitter ziehen über Thüringen und Sachsen

In Thüringen und Sachsen drohen kräftige Gewitter. Punktuell erwartet der Deutsche Wetterdienst Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter.

Starkregen und Sturmböen: Gewitter ziehen über Thüringen und Sachsen
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Auf Thüringen und Sachsen kommen Unwetter mit Starkregen, Gewitter, Hagel und Sturmböen zu. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Erfurt/Leipzig - Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel: In Thüringen und Sachsen wird es ungemütlich. Ab Mittag solle es örtlich kräftig gewittern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. 

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Nach Angaben des DWD besteht an folgenden Orten zwischen 11.00 und 12.00 Uhr die Gefahr vor starken Gewittern: 

  • Thüringen: Kreis Altenburger Land, Kreis Greiz, Stadt Gera, Saale-Orla-Kreis, Kreis Sömmerda, Kyffhäuserkreis, Stadt Jena, Kreis Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis
  • Sachsen: Erzgebirgskreis, Kreis Leipzig, Kreis Zwickau - Bergland, Stadt Leipzig.

Starkregen, Hagel und Sturmböen

Die Wetterexperten erwarten Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, punktuell auch Unwetter mit bis zu bis 40 Litern pro Quadratmeter. Dazu kämen Hagel und Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde. 

In der Nacht zum Montag sei mehrstündiger Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 30 Litern pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. Gewitter, Starkregen und Sturmböen halten nach der Prognose bis Montagmorgen an. Tagsüber bestehe am Montag noch eine geringe Gewitterneigung in den zwei Bundesländern.