Alagna Valsesia - In den italienischen Alpen sitzen wegen wetterbedingter Seilbahnausfälle etwa 150 Menschen auf verschiedenen Bergstationen fest. In dem Skigebiet Alagna Valsesia im Piemont an der Grenze zur Schweiz seien wegen starken Windes die Lifte ausgefallen, teilte die Bergrettung mit. Derzeit laufen demnach Rettungseinsätze, um die Menschen ins Tal zu bringen. Wegen der schwierigen Wetterverhältnisse gestaltet sich die Bergung vielerorts schwierig, wie die Bergrettung weiter mitteilte.