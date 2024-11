Starker Umfrage-Start: Sportlerwahl: Taubitz liegt vorn

Zudem deutet sich bereits an, dass es wieder spannend zugehen wird. Bei den Sportlerinnen führt Rennrodel-Weltmeisterin Julia Taubitz vor den aktuell nahezu gleichauf liegenden Victoria Carl (Skilanglauf) und Vanessa Voigt (Biathlon). Auch bei den Männern führt mit Rennrodler und Vorjahressieger Max Langenhan ein Wintersportler, gefolgt von Handballer Marko Grgic vom ThSV Eisenach. Die Eisenacher Handballer liegen in der Gunst des Publikums auch in der Kategorie der Mannschaften aktuell vorn. Mit minimalem Rückstand liegen die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena etwas überraschend auf Rang zwei, gefolgt von den RSB Thuringia Bulls und dem Rennrodel-Doppel Hannes Orlamünder/Paul Gubitz.