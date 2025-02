Leichtathlet Felix Zehner aus Westenfeld hat bei seiner ersten Teilnahme an deutschen Titelkämpfen im Speerwerfen einen beachtlichen sechsten Platz in der Altersklasse U18 belegt. Bei frostigen Temperaturen, deutlich unter null Grad Celsius, fanden die Deutschen Winterwurfmeisterschaften der Männer/Frauen, U20 und U18 in Halle an der Saale statt. Erst unmittelbar vor Meldeschluss hatte der 17-Jährige, der für den TSV Bad Rodach startet, die notwendige Qualifikationsweite bei den Bayerischen Meisterschaften in München geworfen.