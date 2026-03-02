Es ist gegen 1.30 Uhr am Sonntagmorgen, als alles in trockenen Tüchern war. Als sich die fünf Mannschaften nach schweißtreibender Arbeit am Beckenrand versammelten, und Kay Goßmann unter dem Beifall von immerhin noch 40 Gästen, Pokale und Geschenke verteilte. „So lange war ich noch nie im Inselbergbad. Und zu so fortgerückter Stunde wie beim ersten Thüringer Saunacup hat es wohl noch nie eine Siegerehrung gegeben“, sagt der Brotterode-Trusetaler Bürgermeister, der selbst noch kurz eine Runde schwimmen war, und sich bei allen fünf Teams für eine grandiose Show bedankt hat. Eine vierköpfige Jury mit dem Sales Manager Henry Opitz, der Lehrerin Denise Dupke, dem Unternehmer Christian Löffler und dem Hubschrauberpiloten Toni hat die Bewertung nach sieben Punkten vorgenommen.