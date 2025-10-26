„Es gibt Spiele, da muss man auch mal mit etwas Glück einen dreckigen Sieg einfahren. Dies war heute so ein Tag,“, meint der Mannschaftsleiter der Gastgeber, Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn, nach dem Samstagskick. Er, der ehemalige Keeper, stand auf Steinacher Seite neben Sebastian Sell und Jan Möller als dritter Feldspieler auf dem Spielberichtsbogen. Dies verdeutlicht auch, dass die Platzhirsche einige Ausfälle (Liesmann – Urlaub/Scheler-Stöhr – gesperrt/Heinz, Winter, Hausdörfer – verletzt/Wohlleben – Arbeit) kompensieren mussten. Auch Akpasso Koffi Ferdinand Yoro ging angeschlagen ins Match. Es geht wohl nicht ohne OP ab; das merkte man seiner Spielweise auch an. Aber auch die Gäste aus Barchfeld gingen ersatzgeschwächt in dieses Auswärtsspiel.