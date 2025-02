Neufahrn bei Freising (dpa/lby) - Bei einem Brand auf einem Firmengelände im Landkreis Freising ist ein geschätzter Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden. Unter anderem waren in der Halle in Neufahrn drei Elektrobusse abgestellt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Verletzt wurde bei dem Feuer am Donnerstagabend niemand.