Hengersberg (dpa/lby) - Ein geschätzter sechsstelliger Schaden und zwei Menschen im Krankenhaus - das sind die Folgen eines Brands im Landkreis Deggendorf. Polizeiangaben zufolge geriet aus zunächst unbekannter Ursache am Freitagabend ein Carport in Hengersberg in Brand. Die Flammen griffen auf drei untergestellte Fahrzeuge und das angrenzende Wohnhaus über. Auch zwei gelagerte Gasflaschen explodierten.