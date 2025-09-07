Im Weihbachgrund war am Ende dieser Pokalpartie wohl ein Unterschiedsspieler namens Manuel Staatz der Matchwinner. Denn der im Leistungszentrum ausgebildete Weimarer avisierte zum fünffachen Torschützen für den Achtelfinalisten. Doch danach sah es in der ersten Halbzeit nicht aus. Veilsdorf war von Beginn an sehr präsent und hatte durch Routinier Felix Urban sogar zwei Torannäherungen. Zunächst versuchte es Urban mit einem Lupfer (10.). Hier war der Torwart zur Stelle. Zwei Minuten später flog sein Schuss aus zehn Metern über den Kasten. Insgesamt hat es Veilsdorf den Gästen sehr schwer gemacht und eigentlich keine Möglichkeit zugelassen. Der 0:0-Pausenstand ging also völlig in Ordnung.