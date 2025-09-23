Celina Kraußer gehört mit ihren bisherigen Erfolgen in der Jugend 16 und 18 nicht nur zu den leistungsstärksten Athletinnen im Verein, sondern auch zu den besten Nachwuchsathletinnen im Freistaat Bayern und sogar auf nationaler Ebene. Das stellte die 16-Jährige bei den Bayerischen Meisterschaften mit den Siegen in der 3 x 800-Meter-Staffel und im 1500-Meter-Hindernislauf (5:25,09 Minuten) sowie Rang sieben bei den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften über 3000 Meter (11:32,05) unter Beweis. Jüngst lief Celina Kraußer auch beim 15. Eichberglauf in Eisfeld über fünf Kilometer als Erste über die Ziellinie. Grund genug, bei der talentierten Nachwuchsathletin nachzuhaken und über ihre sportlichen Ziele zu reden.