Sportlehrer Mikel Gehring vom Gymnasium Georgianum Hildburghausen ist mächtig stolz auf „seine“ Mädels. Denn Smilla Bauer, Emmi Stölzel, Celina Kraußer, Jil Leistner, Alicia Schilling und Fenja Fehd erkämpften beim Leichtathletik-Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Ohrdruf in der Wettkampfklasse II mit 5716 Zählern einen achtbaren fünften Platz. Das Rennsteig-Gymnasium aus Neuhaus am Rennweg landete als Stammgast mit 6914 Punkten in der gleichen Klasse auf Rang sechs.