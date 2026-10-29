Eishockey ist zumindest auf den ersten Blick ein harter Sport: Die Spieler rasen mit hoher Geschwindigkeit über das Eis, Gegner werden bei Bodychecks angerempelt oder mit Wucht in die Bande gedrückt. Und trotz aller Härte im Sport zeigen die Spieler der Kickelhahn Rangers aus Ilmenau gerade, dass die Eishockeygemeinschaft abseits der leidenschaftlich geführten Partien auf der Eisfläche eine herzliche, einfühlsame Seite hat.