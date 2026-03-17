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  8. Geratal und Elgersburg kicken für Antonio

Starke Geste in schweren Zeiten Geratal und Elgersburg kicken für Antonio

Gian Luca Schmidt

Ein schwerer Schicksalsschlag trifft einen ehemaligen Mitspieler. Die SpVgg Geratal und der TSV Elgersburg zeigen Herz und sammeln über 1000 Euro für Antonio Zink.

Starke Geste in schweren Zeiten: Geratal und Elgersburg kicken für Antonio
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Übergeben die Spende an den erkrankten Antonio Zink (Mitte): Bobby Elle (rechts), Präsident der SpVgg Geratal und Jens Schmidt (links), Präsident des TSV Elgersburg Foto: Verein

Zwischen den zwei Heimspielen der SpVgg Geratal und des TSV 1880 Elgersburg auf dem Kunstrasenplatz in Geraberg ist eine gesammelte Spende an Antonio Zink übergeben worden. Die Übergabe erfolgte durch den Präsidenten der SpVgg Geratal, Bobby Elle, sowie den Präsidenten des TSV 1880 Elgersburg, Jens Schmidt. Antonio Zink zeigte sich sichtlich bewegt von der Unterstützung und bedankte sich herzlich für den Spendenaufruf sowie die große Hilfsbereitschaft. Insgesamt konnten bei beiden Spielen 1091,50 Euro eingesammelt werden.

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Der Hintergrund der Aktion ist ein schwerer Schicksalsschlag: Bei dem 36-jährigen, zweifachen Familienvater wurde im vergangenen Jahr Rachenkrebs diagnostiziert. Nach einer zunächst hoffnungsvollen Entwicklung folgte ein Rückschlag – ein weiterer Befund an der Lunge macht zusätzliche Operationen und Behandlungen notwendig.

Antonio Zink ist den beiden Vereinen eng verbunden, da er früher selbst für die SpVgg Geratal und den TSV Elgersburg aktiv war.

Die Vereine nutzten daher ihre Heimspiele in der Thüringenliga beziehungsweise der Kreisoberliga, um Spenden zu sammeln. Beim Doppelspieltag auf dem Geraberger Kunstrasenplatz wurden Spendenboxen an den Kassen und im Versorgungsbereich aufgestellt. Darüber hinaus stellten beide Vereine einen Teil der Eintrittseinnahmen für den guten Zweck zur Verfügung.