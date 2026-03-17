Starke Geste in schweren Zeiten: Geratal und Elgersburg kicken für Antonio

Zwischen den zwei Heimspielen der SpVgg Geratal und des TSV 1880 Elgersburg auf dem Kunstrasenplatz in Geraberg ist eine gesammelte Spende an Antonio Zink übergeben worden. Die Übergabe erfolgte durch den Präsidenten der SpVgg Geratal, Bobby Elle, sowie den Präsidenten des TSV 1880 Elgersburg, Jens Schmidt. Antonio Zink zeigte sich sichtlich bewegt von der Unterstützung und bedankte sich herzlich für den Spendenaufruf sowie die große Hilfsbereitschaft. Insgesamt konnten bei beiden Spielen 1091,50 Euro eingesammelt werden.