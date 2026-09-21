Starke ARD-Tragikomödie: Szenen einer gescheiterten Ehe - mit Brandt und Nosbusch

Schwamm drüber. Der Titel ist angesichts des sehenswerten und starken Gesamtpakets eine Petitesse. Und ob das vermeintlich von Lilith begangene Verbrechen schlüssig aufgeklärt wird, ist letztlich auch zweitrangig. Steht es doch eher symbolisch und symptomatisch für die Verlorenheit und Einsamkeit der jungen Frau.

Weder Held noch Versager

"Mich interessiert an dem Film, dass er Familie weder romantisiert noch abwertet", sagt Matthias Brandt im ARD-Interview. "Diese Menschen haben Fehler gemacht, sie haben Distanz aufgebaut, sie haben Dinge versäumt und trotzdem sind sie in dem Moment, in dem es ernst wird, da."

An der Figur des Hektor habe ihm gefallen, dass er weder Held noch klassischer Versager sei. "Er ist jemand, der sich über Fürsorge, Haltung und Vernunft definiert und plötzlich in einer Situation landet, in der all das nicht mehr reicht." Diese Mischung aus Überforderung, Hilflosigkeit, Humor und dem verzweifelten Versuch, handlungsfähig zu bleiben, finde er sehr menschlich, so Brandt. "Ich hab den gut verstanden."