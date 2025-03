Zwei Schläge und das Starkbier floss. Heldburgs Bürgermeister Christopher Other (CDU) eröffnete gekonnt den feuchtfröhlichen Starkbieranstich in vierter Auflage. Über 300 Menschen durften am Freitagabend im Stadtsaal in Heldburg mehr als 800 Liter des Poppenhäuser Gebräus genießen – die Karten für die Veranstaltung waren bereits am ersten Vorverkaufstag vergriffen. „Das ist Wahnsinn. Weit über 300 Gäste, das hatten wir noch nie, und es freut mich sehr – damit sind wir aber wirklich an der Kapazitätsgrenze unseres Saals angelangt“, sagte Other.