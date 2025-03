"Hochbezahlte Nebelmaschinen"

Schafroth beklagte in seiner Fastenpredigt eine "konzertierte Wählerverwirrung". "Ihr seid's keine Politiker, ihr seid's hochbezahlte Nebelmaschinen. Und der Markus thront in der Mitte, er hat seine Berufung gefunden: Diskokugel. Dreht sich um sich selbst und schillert in allen politischen Farben. Immer schneller, immer schneller."