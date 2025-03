Den Regisseuren Stefan Betz und Richard Oehmann ist in diesem Jahr beim auch über die Grenzen Bayerns hinaus beliebten Singspiel in jedem Fall etwas ganz Besonderes gelungen: Zeitgleich zur Regierungsbildung in Berlin zaubern sie auf die Bühne ein Stück, welches wohl noch nie so nah an den aktuellen Geschehnissen war. Um das zu ermöglichen, mussten während der Proben die Texte immer wieder angepasst werden.