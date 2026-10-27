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Stark verwahrlost Mehr Fell als Hund – Hilferuf von Mischling Manni

Jessie Morgenroth

Manni ist eigentlich ein stattlicher Hunderüde. Doch innerlich ist er ein schüchternes Kerlchen, das nun mit einer bewegenden Geschichte im Ilmenauer Tierheim sitzt.

Stark verwahrlost: Mehr Fell als Hund – Hilferuf von Mischling Manni
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Manni ist zwar ein Airedale-Terrier-Schafspudel-Mix, bei seiner Ankunft im Tierheim sah er aber selbst eher aus wie ein ungeschorenes Schaf, wie dieses Nachher-Vorher-Bild zeigt. Foto: Tierheim Ilmenau

Manni ist ein circa sieben Jahre alter Airedale-Terrier-Schafspudel-Mix, der vom Veterinäramt aus einer nicht artgerechten Haltung am 6. Oktober ins Tierheim Ilmenau gebracht wurde. „Er war in einem sehr schlechten Gesamtzustand“, berichten die Tierschützer von ihrem Neuankömmling. „Sein Fell war so stark verfilzt und dreckig, dass er komplett geschoren und anschließend gewaschen werden musste. Seine Nägel an allen vier Pfoten waren so lang wie die eines Bären. Nach der geduldeten Schur und Wäsche atmete er sichtlich auf“, so das Tierheim weiter.

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Manni war voller Filz und Dreck. Foto: Tierheim Ilmenau

Doch Manni kommt – abgesehen von seinem Fell – noch mit charakterlichen Besonderheiten daher. Er ist zwar groß, aber auch zurückhaltend. So komme der schüchterne Hund nur sehr zögerlich an die ausgestreckte Hand und zeige keine Aggressionen“, erklären die Tierschützer. Eine Leine kenne der Mischling nicht. Er sei in seinen sieben Hundejahren noch nie Gassi gegangen. Dafür genieße er nun sichtlich die freie Bewegung auf dem Tierheimgelände.

Ist Manni ein Hund oder ein Schaf? Angesichts dieser „Wolle“ unklar. Foto: Tierheim Ilmenau

Manni wünscht sich nun ein liebevolles Zuhause mit geduldigen Menschen und einem entsprechenden Gelände zum Auslauf. Seine neuen Zweibeiner sollten ihm durch eine freundliche und konsequente Art ein Leben an der Leine und einer hundegerechten Haltung zeigen.

Zottel Manni vor der Rasur im grünen Gras. Foto: Tierheim Ilmenau

Das Tierheim bittet außerdem um Spenden, um die Frisörkosten und Futter für Manni zu finanzieren. Jeder Euro helfe, Spenden sind per Paypal an nachricht@tierheim-ilmenau.de oder per Banküberweisung an den Tierschutzverein Ilmenau u.U. e.V. mit der IBAN: DE45 8405 1010 1125 0001 51 möglich. Als Verwendungszweck sollen bei Spenden die Stichwörter „Hund Manni“ angegeben werden.

Und wer Manni die Chance auf ein hundegerechtes Leben in einem liebevollen Zuhause schenken will, meldet sich im Tierheim unter der Telefonnummer (03677) 671157 oder per E-Mail an die Adresse nachricht@tierheim-ilmenau.de.

Erbschaften erreichen die Tierheimbewohner bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden werden gern genommen.