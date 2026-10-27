Stark verwahrlost: Mehr Fell als Hund – Hilferuf von Mischling Manni

Manni ist ein circa sieben Jahre alter Airedale-Terrier-Schafspudel-Mix, der vom Veterinäramt aus einer nicht artgerechten Haltung am 6. Oktober ins Tierheim Ilmenau gebracht wurde. „Er war in einem sehr schlechten Gesamtzustand“, berichten die Tierschützer von ihrem Neuankömmling. „Sein Fell war so stark verfilzt und dreckig, dass er komplett geschoren und anschließend gewaschen werden musste. Seine Nägel an allen vier Pfoten waren so lang wie die eines Bären. Nach der geduldeten Schur und Wäsche atmete er sichtlich auf“, so das Tierheim weiter.