Rain (dpa/lby) - Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist frontal gegen die Garage eines Einfamilienhauses geprallt. Er kam nach Angaben der Polizei am Samstagvormittag von einer Straße in Rain (Landkreis Donau-Ries) ab, fuhr erst nach rechts auf den Gehweg und dann gegen die Garage. Ein mitgerissenes Geländer sei auf ein geparktes Auto geschleudert worden. Durch den Unfall entstand demnach ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.