„Das Ballett kehrt zurück nach Meiningen“ beliebt der Herzog zu dekretieren. Doch was zählt das Wort eines hochverehrten, aber abgedankten Monarchen in Zeiten, wo die Milliarden lieber sinnlos im Feld verschossen als sinnstiftend in Kultur gegossen werden? Eines verblichenen noch dazu? Und was das Wort eines Münchner Tatort-Kommissars in Ruhestand? Nicht viel natürlich. Und doch jubelt gefühlt jeder mit im Saal, als die Eisenacher Balletttänzer ihre fantastische „Chairman“-Choreografie über die Bühne gefegt haben. Und Udo Wachtveitl, der den Herzog mimt, und den alle als Kommissar Leitmayr aus dem TV kennen, mal kurz Theaterpolitik macht.