Lively-Stellungnahme: Spieß wird gegen Opfer umgedreht

Baldoni (40, "Jane The Virgin") hatte bei der Buchverfilmung, die im August in die Kinos kam, neben Lively eine der Hauptrollen gespielt und auch Regie geführt. Er verklagte bereits auch die Zeitung "New York Times" wegen Verleumdung für ihre Berichterstattung über Livelys ("Gossip Girl") Anschuldigungen gegen ihn.