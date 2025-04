Wörter auch für Covid-19 und Ukraine

Heute deckten die Wörter fast alle Bereiche des Lebens ab. "Wenn etwas fehlt, sind es Begriffe für Sachen oder Emotionen, die "typisch irdisch" sind, was also Klingonen niemals machen würden", sagte Litaer und nannte als Beispiel das Wort Schadenfreude. Der Wortschatz erweitert sich auch zeitgemäß. So kamen in der Coronazeit Wörter für Covid-19 und das Coronavirus dazu. Später folgte das Wort für Ukraine.