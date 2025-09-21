Star-Regisseur: Christopher Nolan neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft

Los Angeles - Der britisch-amerikanische Regisseur Christopher Nolan (55) übernimmt die Spitzenposition bei der US-Regiegewerkschaft DGA (Directors Guild of America). Nach Mitteilung der Gewerkschaft wurde der Star-Regisseur zum neuen Präsidenten der Organisation mit mehr als 19.500 Mitgliedern gewählt. Dies zähle zu den "größten Ehrungen" in seiner Laufbahn, schrieb Nolan in einem Statement. Die Filmbranche durchlaufe "gewaltige Veränderungen". Er wolle sich auf künstlerischer und wirtschaftlicher Ebene für den Schutz der Mitglieder einsetzen, führte Nolan aus.