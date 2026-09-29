Zwei Pianisten. Ein Klavier. Da man das wertvolle Instrument nicht einfach entzweien kann, teilen sich Tom Dewulf und Vinzenz Heinze eine Klaviatur. Was klingt wie ein Streit um 88 Tasten, ist in Wahrheit wunderschöne Klaviermusik für vier Hände, zwei tolle Stimmen, ganz viel Humor und vielleicht sogar ein bisschen Akrobatik. Das Projekt „Piano Buddies“ ist 2020 gestartet und hat seitdem ein breites, anspruchsvolles Publikum in Konzerthäusern, Theatern, auf Kreuzfahrtschiffen und bei prominenten Gala Events erreicht.