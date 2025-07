"Der Alfons hat immer gern eingeladen", erinnert sie sich. "Wenn man sich von ihm Essen liefern ließ, etwa einen schönen Saibling, nahm er häufig kein Geld. Mir war das so unangenehm, dass ich irgendwann nichts mehr bestellt habe." Einmal habe sie ihn an Heiligabend angerufen, weil sie Tipps für die Ente im Ofen brauchte. Daraufhin habe er den Braten in seiner Küche kross brutzeln lassen. Mays Fazit zu Schuhbeck: "Der Alfons liebt die Menschen."