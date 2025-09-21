Star-Comedian Der ewige Geisterjäger - Bill Murray wird 75

Er habe eine Reihe lustiger Brüder und Schwestern gehabt, erzählte Murray. Es sei aber schwer gewesen, ihren Vater, der schon mit 46 Jahren starb, zum Lachen zu bringen. Er habe es schließlich einem älteren Bruder nachgemacht und Improvisationstheater-Unterricht genommen.

Sein komisches Talent testete er anfangs in einer Radioshow, dann bei der legendären NBC-Comedyshow "Saturday Night Live", durch die Dan Aykroyd, John und James Belushi, Eddie Murphy und Dutzende Andere berühmt wurden.

In seiner ersten größeren Filmrolle kämpfte er als Rasenpfleger in "Caddy Shack" (1980) auf einem Golfplatz gegen Maulwürfe an. Nach den "Ghostbusters"-Filmen folgte mit "Und täglich grüßt das Murmeltier" (1993) ein weiterer Komödien-Hit. Murray mimt darin den arroganten TV-Wetterfrosch Phil, der jedes Jahr über den "Groundhog Day" aus Punxsutawney berichten muss.

Murrays Lieblingsfilme

Nach seinen Lieblingsfilmen gefragt, nannte Murray im Podcast "New Heights" die Agenten-Parodie "Agent Null Null Nix - Bill Murray in hirnloser Mission" (1998) und den melancholischen Film "Broken Flowers" (2005).

In dem nach Murrays Worten "sehr, sehr lustigen" Agenten-Klamauk von Regisseur Jon Amiel wird seine Figur Wally mit einem Auftragskiller verwechselt und versehentlich in ein Spionagekomplott verwickelt.

Als "großartig" lobte er den Film "Broken Flowers" von Regisseur Jim Jarmusch. Murray spielt darin einen alternden Don Juan, der auf den

Spuren seiner amourösen Vergangenheit wandelt.

Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange und Tilda Swinton spielen die Ex-Freundinnen, die der wortkarge Junggeselle nach Jahren wieder aufsucht. Murray selbst hat zwei geschiedene Ehen hinter sich und ist sechsfacher Vater.