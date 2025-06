Draisaitl hatte schon im Auftaktspiel den Siegtreffer in der Verlängerung besorgt, diesmal traf der 29-Jährige nach gut elf Minuten der Extraspielzeit. In der NHL-Geschichte ist Draisaitl erst der dritte Spieler, der in einer Endspielserie zweimal ein Tor in der Verlängerung geschossen hat. "Er ist einer der besten Spieler der Welt", sagte Teamkollege Wassili Podkolzin über Edmontons Matchwinner. "Er ist unglaublich, wir können uns immer auf ihn verlassen", fügte Ryan Nugent-Hopkins an.