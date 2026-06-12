Stanley Cup Hurricanes fehlt noch ein Sieg gegen Vegas zum NHL-Titel

Raleigh - In der umkämpften Serie um den Stanley Cup ist den Carolina Hurricanes mit einem 4:2-Heimsieg gegen die Vegas Golden Knights ein großer Schritt auf dem Weg zum Titel-Triumph gelungen. Durch den Erfolg führt das Team nun nach Siegen 3:2 und müsste nur noch ein weiteres Mal gewinnen für die Meisterschaft in der National Hockey League. Sollte es im sechsten Duell in Las Vegas in der deutschen Nacht zu Montag nicht klappen, wäre das entscheidende Eishockey-Spiel erneut in Raleigh vor den eigenen Fans.