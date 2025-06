Bereits in der ersten Minute brachte Brad Marchand das Heimteam in Führung. Carter Verhaeghe (18.) erhöhte für die Panthers auf 2:0, ehe Edmontons Corey Perry (22.) auf 1:2 verkürzen konnte. In der Folge dominierte das Team aus Florida die Partie. Sam Reinhart (23.), Sam Bennett (28.), Aaron Ekblad (44.) und Evan Rodrigues (57.) stellten den Endstand gegen hoffnungslos unterlegene Oilers her.