Stanford-Studie: Tool kann politische Feindseligkeit auf X verringern

Der Feldversuch wurde vor den Präsidentschaftswahlen 2024 mit 1.256 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf X vorgenommen. Die Probanden wurden nach dem Zufallsprinzip zwei parallelen Experimenten zugewiesen, in denen ihre Feeds eine Woche lang dynamisch neu sortiert wurden. Die erste Gruppe bekam polarisierende Posts weiter vorn angezeigt, die zweite weiter hinten im Feed. Bei denjenigen, deren antidemokratische Inhalte herabgestuft wurden, habe sich eine positivere Einstellung gegenüber der gegnerischen Partei gezeigt. Der Effekt zeigte sich parteiübergreifend und galt sowohl für Personen, die sich als liberal als auch solchen, die sich als konservativ eingestuft hatten.