Die Standortzufriedenheit lag in diesem Jahr bei 72,8 von 100 möglichen Punkten, wieder etwas höher als 2023 (70,2). Die Schulnoten fielen keineswegs besonders gut aus: Noch am besten bewertet wurde das Innovationsumfeld mit 2,8 (Vorjahr: 2,9) am schlechtesten das Verwaltungshandeln mit 3,9 (unverändert).