Erfurt (dpa/th) - Thüringen kann nach Einschätzung von Wirtschaftsministerin Colette Boos-John bei Standortkrisen von Unternehmen wirksam helfen. "Wir haben eine Art Krisennotfallkoffer, mit dem wir auch auf komplexe Probleme reagieren können, um Arbeitsplätze zu sichern", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Schließlich mache es einen Unterschied, ob ein Unternehmen wegen eines verlorenen Großauftrags in Probleme gerate oder ob vom Management ein Produktionsstandort infrage gestellt werde oder eine finanzielle Schieflage drohe.