Im Vergleich der Wirtschaftskraft und Lebensqualität innerhalb Deutschland ist Thüringen deutlich ins Hintertreffen geraten. Der Abstand zu den erfolgreichen Regionen und auch zu anderen Ost-Ländern wächst, und auch Südthüringen kann diesen Rückstand nicht wie erhofft mit schnelleren Fortschritten aufholen, während der Süden Bayerns sich mehr und mehr in Sachen wirtschaftlicher Entwicklung und Zukunftschancen vom Rest der Republik absetzt.