Diese Ranglisten der besten und schlechtesten Regionen Deutschlands sind für Südthüringer ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht. Auch wenn man sich inzwischen daran gewöhnt hat, dass man in der Liga der Lebensqualität und in der Tabelle der Top-Wirtschaftsgegenden ziemlich weit unten rangiert: Man liest und hört es nicht gerne. Sollte man aber, selbst wenn es wehtut. Auch aus dem aktuellen Deutschland-Ranking arbeitgebernaher Forscher kann man lernen.