Die Bundeszentrale für politische Bildung betreibt bundesweit drei Standorte: in Berlin, in Bonn und seit 2021 in Gera. Von der Stadt im Osten Thüringens aus arbeiten insgesamt 46 Menschen für die Bundeszentrale. Die Organisation will nach eigenen Angaben die Demokratie und die Zivilgesellschaft in Deutschland stärken, indem sie verschiedenste Bildungsangebote macht.