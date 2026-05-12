Standort in Bayern: Mahle schließt Werk mit 350 Mitarbeitern in Neustadt

Vorangegangen waren laut Gewerkschaft mehrere ergebnislose Verhandlungsrunden über die Zukunft des Werks und Warnstreiks. Auch am Dienstag hatte die IG Metall ab 14.15 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Rund 300 Mitarbeiter hätten sich beteiligt, hieß es. Dies zeige, "dass die Rechnung des Managements nicht aufgeht", sagt Irmischer. "Das Werk steht komplett still – und die Beschäftigten werden sich mit aller Kraft gegen diese Schließungspläne wehren."