Standort in Bayern: Mahle schließt Werk mit 350 Mitarbeitern in Neustadt

Neustadt an der Donau/Stuttgart - Der Autozulieferer Mahle will seinen Standort im bayerischen Neustadt an der Donau mit rund 350 Beschäftigten schließen. Als Gründe nennt das Stuttgarter Unternehmen auslaufende Kundenaufträge, gleichzeitig rückläufige Marktentwicklungen sowie einen gestiegenen Kostendruck durch asiatische Wettbewerber in Europa, weshalb Mahle sein Umsatzniveau nicht mehr halten könne. "Das macht einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb unmöglich", heißt es laut Mitteilung. IG Metall und Betriebsrat widersprechen.